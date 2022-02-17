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Дивіться онлайн "Право на владу" 17 лютого

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Дивіться онлайн "Право на владу" 17 лютого

Ефір розпочнеться сьогодні о 21:45 на "1+1".

У четвер, 17 лютого, о 21:45 на телеканалі "1+1" вийде у прямий ефір суспільно-політичне ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі Наталія Мосейчук із запрошеними експертами та політиками проаналізує актуальну політичну ситуацію в країні та обговорить, які  настрої сформувалась у суспільстві через загрозу вторгнення агресора.

Через інформацію про загрозу вторгнення Росії на територію України чимало українців стривожені. Інформація про напад 16 лютого, озвучена американськими медіа - не підтвердилась. Однак ситуація залишається складною, російські війська все ще дислокуються біля кордонів України. У прямому ефірі ведуча Наталія Мосейчук з політиками, експертами та запрошеними гостями обговорить, як буде розвиватися політична ситуація? Які переговори веде Путін із Заходом? Який план  відносно даної ситуації має українська влада. Також будуть обговорювати тему інформаційного впливу в гібридній війні та як варто реагувати на психологічні спецоперації. Ці та інші питання сьогодні на порядку денному у ток-шоу "Право на владу"  о 21:45 на 1+1.

В дискусії візьмуть участь:

  • секретар РНБО Олексій Данілов,
  • командувач операції Об'єднаних сил, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк,
  • віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,
  • голова партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко,
  • голова партії “За майбутнє” Ігор Палиця,
  • народний депутат, “Опозиційна платформа - За життя” Нестор Шуфрич,
  • народний депутат, позафракційна (Луганська область) Вікторія Гриб,
  • міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,
  • журналістка, письменниця (Росія) Юлія Латиніна,
  • головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина,
  • журналіст Остап Дроздов,
  • народний артист України Володимир Горянський.

Дивіться "Право на владу" у четвер, 17 лютого, о 21:45 на телеканалі "1+1". Онлайн-трансляцію можна буде дивитися на сторінках ТСН.ua у Facebook та YouTube.

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