Дивіться онлайн "Право на владу" 17 лютого

Ефір розпочнеться сьогодні о 21:45 на "1+1".

У четвер, 17 лютого, о 21:45 на телеканалі "1+1" вийде у прямий ефір суспільно-політичне ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі Наталія Мосейчук із запрошеними експертами та політиками проаналізує актуальну політичну ситуацію в країні та обговорить, які настрої сформувалась у суспільстві через загрозу вторгнення агресора.

Через інформацію про загрозу вторгнення Росії на територію України чимало українців стривожені. Інформація про напад 16 лютого, озвучена американськими медіа - не підтвердилась. Однак ситуація залишається складною, російські війська все ще дислокуються біля кордонів України. У прямому ефірі ведуча Наталія Мосейчук з політиками, експертами та запрошеними гостями обговорить, як буде розвиватися політична ситуація? Які переговори веде Путін із Заходом? Який план відносно даної ситуації має українська влада. Також будуть обговорювати тему інформаційного впливу в гібридній війні та як варто реагувати на психологічні спецоперації. Ці та інші питання сьогодні на порядку денному у ток-шоу "Право на владу" о 21:45 на 1+1.

В дискусії візьмуть участь:

секретар РНБО Олексій Данілов,

командувач операції Об'єднаних сил, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк,

віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук,

голова партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко,

голова партії “За майбутнє” Ігор Палиця,

народний депутат, “Опозиційна платформа - За життя” Нестор Шуфрич,

народний депутат, позафракційна (Луганська область) Вікторія Гриб,

міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,

журналістка, письменниця (Росія) Юлія Латиніна,

головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина,

журналіст Остап Дроздов,

народний артист України Володимир Горянський.

Дивіться "Право на владу" у четвер, 17 лютого, о 21:45 на телеканалі "1+1". Онлайн-трансляцію можна буде дивитися на сторінках ТСН.ua у Facebook та YouTube.