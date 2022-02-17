"Операция под чужим флагом": Джонсон прокомментировал обстрел детсада на Донбассе

Британский премьер заявил, что таким образом Россия стремится дискредитировать Украину и получить повод для вторжения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал обстрел детсада в Станице Луганской 17 февраля операцией под чужим флагом.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Сегодня был обстрелян детский сад. Мы знаем – это была операция под чужим флагом, направленная на дискредитацию украинцев и призванная создать повод, ложную провокацию для вторжения России", – заявил Джонсон.

Он добавил, что в ближайшие несколько дней может произойти ужесточение эскалации вокруг Украины. Премьер заявил, что Британия готова ввести жесткие санкции против РФ в случае ее дальнейшего вторжения на территорию Украины.

"У путинского режима еще есть время отступить. Еще есть время избежать катастрофы для России, Украины и всего мира", — подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что намерен обсудить объединение Запада на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, 17 февраля российские боевики устроили ряд обстрелов на Донбассе, в том числе обстреляли здание детсада в Станице Луганской. В тот момент малыши находились в детском саду, но не пострадали. В то же время две женщины получили контузии.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что эти обстрелы на Донбассе свидетельствуют о попытке российских властей сфабриковать повод для вторжения в Украину.

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