Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Путин ранее заявил, что примет решение о признании "ЛДНР".
Президент страны-агрессора Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, выступит с обращением к россиянам. Тема сообщения пока неизвестна.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил российским пропагандистам, что президент страны-агрессора обратится к россиянам, однако не рассказал, о чем будет говорить глава России.
Путин обратится к россиянам в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, по итогам которого заявил, что уже 21 февраля примет решение о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР".
Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заверил, что поддерживает официальное признание Кремлем псевдореспублик на Донбассе. В то же время министр в очередной раз высказал пропагандистские тезисы РФ о якобы преследовании русскоязычных в Украине.
Также 21 февраля главари боевиков "ЛДНР" попросили Путина признать их независимость.
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