Канада вдарить санкціями за визнання "ЛНР" та "ДНР"

Канада вдарить санкціями за визнання "ЛНР" та "ДНР"

Ці обмеження будуть окремими від тих, які підготовані у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії до України.

Голова МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що держава готується ввести економічні санкції за визнання Росією так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це міністерка повідомила у вівторок, 22 лютого.

"Канада разом зі своїми партнерами та союзниками відреагує твердо на цю кричущу непошану міжнародного права. Ми готуємося запровадити економічні санкції за ці дії, окремі від тих, які підготовані у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії до України", – йдеться у повідомленні Жолі.

Вона наголосила, що Канада залишається непохитною у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

"Канада рішуче засуджує визнання президентом Путіним неконтрольованих урядом районів Донецька та Луганська незалежними територіями. Це є явним порушенням Мінських домовленостей, Хартією ООН і серйозною загрозою безпеці та стабільності в регіоні", – наголосила голова МЗС Канади.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Окрім того, Путін розпорядився ввести війська на територію ОРДЛО.

Читайте також: