Канада ударит санкциями за признание "ЛНР" и "ДНР"

Канада ударит санкциями за признание "ЛНР" и "ДНР"

Эти ограничения будут отдельными от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину.

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что государство готовится ввести экономические санкции за признание Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом министерша сообщила во вторник, 22 февраля.

"Канада вместе со своими партнерами и союзниками отреагирует твердо на это вопиющее неуважение международного права. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельные от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину", — говорится в сообщении Жоли.

Она подчеркнула, что Канада остается непреклонной в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Канада решительно осуждает признание президентом Путиным неконтролируемых правительством районов Донецка и Луганска независимыми территориями. Это явное нарушение Минских договоренностей, Хартии ООН и серьезная угроза безопасности и стабильности в регионе", — подчеркнула глава МИД Канады.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенный и "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР". Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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