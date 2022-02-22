Из-за действий России Украина требует созвать заседание Совбеза ООН

Соответствующее обращение уже передано в Совбез ООН.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в связи с действиями России государство требует созвать заседание Совета Безопасности ООН.

Об этом министр написал во вторник, 22 февраля.

"Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

В то же время жители оккупированного Донецка уже начали сообщать о вхождении чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники в северо-западном направлении, к линии столкновения.

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