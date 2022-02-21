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Украина не признает "независимость" "ЛДНР" — Данилов

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Украина не признает "независимость" "ЛДНР" — Данилов

Право на владу

Продолжается заседание СНБО.

Украина официально не признает "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

Об этом вечером 21 февраля во время брифинга заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Мы четко понимаем, что территория нашей страны — это АР Крым и все области, которые входят в нашу территорию в нашей Конституции. Мы действуем в соответствии с нашей Конституцией и законами, которые есть на нашей территории", — сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что заседание СНБО еще продолжается. После этого ожидается обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем европейские страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР". США заявили о введении санкций. Сейчас везде продолжаются совещания, переговоры.

Напомним:

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