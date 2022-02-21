Засідання РНБО триває, сектор переведений в режим 24/7

Очікується виступ президента України Володимира Зеленського.

Засідання РНБО триває. Президент за необхідності найближчим часом збере всіх членів Ради РНБО.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 21 лютого.

"Засідання Ради РНБО не є закритим - воно триває. Президент за необхідності найближчим часом збере всіх членів Ради РНБО, ми засідання не закривали", - зазначив він.

За словами Данілова, найближчі засідання відбудуться у разі необхідності найближчим часом.

"Всі члени РНБО перебувають на своїх робочих місцях. Сектор переведений в режим 24/7", - резюмував він.

Нагадаємо:

Президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський обговорив з американським лідером Джо Байденом останні новини щодо визнання Володимиром Путіним "ЛНР" та "ДНР". Також запланована розмова з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Як світові лідери відреагували на заяву Путіна про визнання незалежності ОРДЛО

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