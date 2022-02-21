Данілов не відповів на запитання, чи запровадять в Україні воєнний стан

Данілов не відповів на запитання, чи запровадять в Україні воєнний стан

За словами представника РНБО, наразі відбувається відпрацювання великої кількості документів відповідно до українського законодавства.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов не відповів на запитання, чи введуть в Україні воєнний стан.

Під час брифінгу увечері 21 лютого Данілов повідомив, що засідання РНБО ще триває.

"У будь-який момент ми збираємося для прийняття тих чи інших рішень, які будуть вкрай необхідними для нашої держави. На сьогоднішній час я більше вам нічого сказати не можу. Зараз відбувається відпрацювання великої кількості документів відповідно до нашого законодавства", — сказав Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО заявив, що Україна офіційно не визнає "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі. Данілов підкреслив, що територія нашої країни — це АР Крим і всі області, які входять у нашу територію у нашій Конституції. Ми діємо згідно з нашою Конституцією і тих законів, які є на нашій території.

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