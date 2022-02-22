Нікарагуа визнала так звану незалежність "ЛДНР"

Даніель Ортега вистпив із критикою дій США і ЄС.

Президент Нікарагуа Даніель Ортега привітав рішення російського президента Володимира Путіна визнати незалежність окремих районів Луганської і Донецької областей, пише Teletica.

"Це рішення, ухвалене президентом Путіним, відкриває можливість того, що ця ситуація не матиме серйозного результату", - сказав Ортега.

Він переконаний, що введення офіційно військ РФ на територію окупованого Донбасу не є вторгненням.

Президент Нікарагуа підтримав і військову допомогу бойовикам. Натомість він звинуватив Сполучені Штати Америки та Європейський Союз у тому, що ті "використовують Україну для провокації Росії" заради їхньої зацікавленості у вступі до НАТО.

Зазначимо, минулого року Україна ввела санкції проти осіб, які відкрили "представництво" Нікарагуа в тимчасово окупованому Росією Криму. До переліку потрапило четверо росіян та четверо громадян Нікараґуа.