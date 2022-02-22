Никарагуа признала так называемую независимость "ЛДНР"

Даниэль Ортега выступил с критикой действий США и ЕС.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега приветствовал решение российского президента Владимира Путина признать независимость отдельных районов Луганской и Донецкой областей, пишет Teletica.
"Это решение, принятое президентом Путиным, открывает возможность того, что эта ситуация не будет иметь серьезного результата", — сказал Ортега.
Он убежден, что введение официально войск РФ на территорию оккупированного Донбасса не является вторжением.
Президент Никарагуа поддержал и военную помощь боевикам. В то же время, он обвинил Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз в том, что те "используют Украину для провокации России" ради их заинтересованности во вступлении в НАТО.
Отметим, в прошлом году Украина ввела санкции против лиц, открывших "представительство" Никарагуа во временно оккупированном Россией Крыму. В список попали четверо россиян и четверо граждан Никарагуа.