Никарагуа признала так называемую независимость "ЛДНР"

Даниэль Ортега выступил с критикой действий США и ЕС.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега приветствовал решение российского президента Владимира Путина признать независимость отдельных районов Луганской и Донецкой областей, пишет Teletica.

"Это решение, принятое президентом Путиным, открывает возможность того, что эта ситуация не будет иметь серьезного результата", — сказал Ортега.

Он убежден, что введение официально войск РФ на территорию оккупированного Донбасса не является вторжением.

Президент Никарагуа поддержал и военную помощь боевикам. В то же время, он обвинил Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз в том, что те "используют Украину для провокации России" ради их заинтересованности во вступлении в НАТО.

Отметим, в прошлом году Украина ввела санкции против лиц, открывших "представительство" Никарагуа во временно оккупированном Россией Крыму. В список попали четверо россиян и четверо граждан Никарагуа.