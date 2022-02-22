Народные приметы, обряды и обычаи 22 февраля 2022 года

Воробьи дружно чирикают — к оттепели.
22 февраля церковь и верующие чтят память мученика Никифора из Антиохии Сирийской, преподобного Панкратия, иеромонаха, отшельника Печерского, в Дальних пещерах, обретения мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского, священномучеников Маркела, епископа, епископа, епископа Тавроменийского.
22 февраля: украинские народные приметы
- Снег хлопья — на непогоду и мокроту.
- Если птицы садятся на верхушки деревьев – перед потеплением.
- Когда галки поднимают исступленный шум, то будет оттепель.
- Воробьи дружно чирикают — к оттепели.
22 февраля: церковный праздник
Святой Никифор – раннехристианский святой и мученик.
Святой Никифор умер мученической смертью за веру Христову. Никифор мужественно вынес победу над страхом смерти и соблазнами отступничества от святой веры, одержав в нелегкой борьбе победный венец мученичества и постигнув вечную жизнь.
22 февраля: народные традиции
Люди верили, что сны в этот день вещие.
22 февраля: что нужно делать
- вынести семена на мороз, а затем отнести его в теплое место, чтобы они закалены;
- начать лечить болезни.
22 февраля: что не стоит делать
- ссориться;
- злословить.
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