Народные приметы, обряды и обычаи 22 февраля 2022 года

Народные приметы, обряды и обычаи 22 февраля 2022 года

Воробьи дружно чирикают — к оттепели.

22 февраля церковь и верующие чтят память мученика Никифора из Антиохии Сирийской, преподобного Панкратия, иеромонаха, отшельника Печерского, в Дальних пещерах, обретения мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского, священномучеников Маркела, епископа, епископа, епископа Тавроменийского.

22 февраля: украинские народные приметы

Снег хлопья — на непогоду и мокроту.

Если птицы садятся на верхушки деревьев – перед потеплением.

Когда галки поднимают исступленный шум, то будет оттепель.

Воробьи дружно чирикают — к оттепели.

22 февраля: церковный праздник

Святой Никифор – раннехристианский святой и мученик.

Святой Никифор умер мученической смертью за веру Христову. Никифор мужественно вынес победу над страхом смерти и соблазнами отступничества от святой веры, одержав в нелегкой борьбе победный венец мученичества и постигнув вечную жизнь.

22 февраля: народные традиции

Люди верили, что сны в этот день вещие.

22 февраля: что нужно делать

вынести семена на мороз, а затем отнести его в теплое место, чтобы они закалены;

начать лечить болезни.

22 февраля: что не стоит делать

ссориться;

злословить.

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