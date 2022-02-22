Американских дипломатов вывезли из Львова в Польшу

Некоторые сотрудники приезжают для решения неотложных вопросов.

Госдепартамент США переместит работу своего посольства в Польшу из Украины на фоне возможного вторжения России.

О таком решении объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет The Hill.

"Из соображений безопасности сотрудники Госдепартамента, которые находятся во Львове, ночуют в Польше. Наш персонал будет регулярно возвращаться, чтобы продолжить свою дипломатическую работу в Украине и предоставлять экстренные консульские услуги", — сказал Блинкен в заявлении, добавив, что поддержка Украины для США оставалась «непреклонной».

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Он отметил, что такой шаг является частью мер предосторожности ради безопасности правительственного персонала США и граждан США, что происходит в разных частях мира, поэтому это никоим образом не подрывает поддержку или приверженность Украине.

Объявление в понедельник появилось после решения Блинкена на прошлой неделе временно перенести работу посольства из Киева во Львов.

Как сообщалось ранее, президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и "ЛДНР".

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине по признанию Россией "независимости" "ЛДНР".

Также поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам — из-за российской угрозы и признания Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР".

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