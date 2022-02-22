В США уверены, что Россия готовится «раздавить» украинский народ

Джейк Салливан убеждает в большом количестве жертв, потому что "это не будет просто обычная война между двумя армиями".

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия планирует "чрезвычайно насильственное" вторжение в Украину, чтобы "раздавить" украинский народ.

"Мы верим, что любая военная операция такого размера, масштаба и масштаба, который, по нашему мнению, планируют россияне, будет очень насильственной. Это будет стоить жизни украинцев и россиян, гражданских лиц и военнослужащих", — сказал Салливан во время выступления на NBC, пишет the Hill.

"Но у нас также есть разведка, чтобы предположить, что будет еще большая форма жестокости, потому что это не будет просто обычная война между двумя армиями", — добавил он. — Это будет война, которую Россия поведет с украинским народом, чтобы его подавить и нанести ему вред».

Как сообщалось ранее, президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и "ЛДНР".

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине по признанию Россией "независимости" "ЛДНР".

Также поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам — из-за российской угрозы и признания Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР".

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