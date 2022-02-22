У США переконані, що Росія готується «розчавити» український народ

Джейк Салліван переконує у великій кількості жертв, тому що "це не буде просто звичайна війна між двома арміями".

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія планує «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, щоб «розчавити» український народ.

"Ми віримо, що будь-яка військова операція такого розміру, масштабу та масштабу, який, на нашу думку, планують росіяни, буде надзвичайно насильницькою. Це буде коштувати життя українців і росіян, цивільних осіб і військовослужбовців", - сказав Салліван під час виступу на NBC, пише the Hill.

"Але ми також маємо розвідку, щоб припустити, що буде ще більша форма жорстокості, тому що це не буде просто звичайна війна між двома арміями", - додав він. - Це буде війна, яку Росія поведе з українським народом, щоб його придушити і завдати йому шкоди».

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен погодився зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим цього тижня за умови, що Росія не вторгнеться в Україну.

У неділю президент Байден так само погодився зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним «в принципі» за умови, що російський лідер не буде продовжувати вторгнення в Україну.

Як повідомляли раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Після цього президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні через визнання Росією "незалежності" "ЛДНР".

Також пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців - через російську загрозу та визнання Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

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