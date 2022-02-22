Американських дипломатів вивезли зі Львова до Польщі

Деякі співробітники приїжджають для вирішення невідкладних питань.
Держдепартамент США перемістить роботу свого посольства до Польщі з України на тлі можливого вторгнення Росії.
Про таке рішення оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише the Hill.
"Із міркувань безпеки співробітники Держдепартаменту, які зараз перебувають у Львові, ночують у Польщі. Наш персонал буде регулярно повертатися, щоб продовжити свою дипломатичну роботу в Україні та надавати екстрені консульські послуги", - сказав Блінкен у заяві, додавши, що підтримка України для США залишалася «непохитною».
Він зазначив, що такий крок є частиною запобіжних заходів заради безпеки урядового персоналу США та громадян США, що відбувається в різних частинах світу, тому це жодним чином не підриває підтримку чи прихильність Україні.
Оголошення в понеділок з’явилося після рішення Блінкена минулого тижня тимчасово перенести роботу посольства з Києва до Львова.
Як повідомляли раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".
Після цього президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні через визнання Росією "незалежності" "ЛДНР".
Також пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців - через російську загрозу та визнання Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР".
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