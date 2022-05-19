Из "Азовстали" продолжают эвакуировать защитников Мариуполя

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 19 мая продолжаются мероприятия по эвакуации украинских военных из Мариуполя.

В то же время, интенсивность боевых действий на Мариупольском направлении снижена.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

"На Мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена. В настоящее время продолжаются меры по эвакуации наших героев", – сказал он.

В ответ на вопрос о том, есть ли риск жизни украинских военных из-за их эвакуации на подконтрольную оккупантам территорию, Громов сказал, что Украина верит в то, что слово, данное Россией, будет выполнено.

"Мы знаем, что враг наш коварен, но верим в то, что слово, данное ими, будет выполнено", – сказал представитель Генштаба ВСУ.

Напомним, по данным The New York Times, Россия проведет для украинских военных из "Азовстали" специальный "трибунал", после чего объявит об "очищении Украины от нацистов".

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