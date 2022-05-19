РФ может провести трибунал для эвакуированных защитников "Азовстали" — The NYT

Россия планирует использовать покинувших территорию завода для эвакуации защитников "Азовстали" в пропагандистской операции.

Бойцов из "Азовстали" ждет нелегкое испытание.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

Журналисты предполагают, что Кремль проведет для украинских военнослужащих из "Азовстали" специальный трибунал, после чего объявят об "очищении Украины от нацистов". Такую пропагандистскую операцию Москва планирует организовать после того, как в Киеве начался открытый суд над 21-летним солдатом ВС РФ Вадимом Шишимариным, признавшим вину в убийстве 62-летнего мирного жителя в Сумской области.

"Теперь россияне могут возбудить дела против украинских военнопленных. Это показывает, что зверские преступления, совершенные российскими войсками, и стремление Украины преследовать их в судебном порядке, находятся сейчас в центре внимания", — сказал прокурор по военным преступлениям Алекс Вайтинг.

Ранее стало известно, что российские оккупационные власти объявили о планах уничтожить металлургический завод "Азовсталь" и превратить Мариуполь в город-курорт.

Кроме того, российские войска продолжают наносить артиллерийские и воздушные удары по металлургическому комбинату "Азовсталь". Это значит, что часть украинских сил все еще находятся на заводе, несмотря на эвакуацию военнослужащих в последние дни.

В Мариуполе основной контроль над городом осуществляют "волонтеры" из России. Именно они контролируют гуманитарный процесс: от раздачи гражданам необходимого до проведения фильтрационных процедур.

53 тяжелораненых украинских военных покинули территорию завода "Азовсталь"

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