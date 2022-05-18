Город на пороге двух катастроф: какая ситуация в Мариуполе 18 мая

Город на пороге двух катастроф: какая ситуация в Мариуполе 18 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен российскими оккупантами. Они сосредоточивают усилия на блокировке подразделений ВСУ в районе завода "Азовсталь". Продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 17 мая.

Эвакуация из "Азовстали": Зеленский заявил, что миссия продолжается

Эвакуационная миссия украинских защитников Мариуполя, героически державших оборону на заводе "Азовсталь", продолжается. Освобождение защитников "Азовстали" курируют украинские военные и разведчики. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Мариуполь на пороге эпидемической и экологической катастроф — мэр Бойченко

Окруженный оккупантами Мариуполь – на грани эпидемической и экологической катастроф. Кроме того, в городе остается гуманитарная проблема. Количество пищи и питьевой воды ограничено. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Защитников "Азовстали" россияне вывезли в колонию в оккупированной Оленовке

Украинских военнослужащих с завода "Азовсталь" в Мариуполе российские оккупанты вывезли в колонию в Оленовке, которая находится под контролем боевиков так называемой "ДНР". Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидца.

Он рассказал агентству, что семь автобусов с украинскими бойцами из гарнизона "Азовсталь" прибыли в недавно открытую тюрьму в подконтрольном России поселку Оленевка под Донецком.

Эвакуация военных из "Азовстали": Верещук ответила, когда их обменяют

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе были вывезены 52 раненых защитника. Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных. Спецоперация по спасению продолжается. На территории завода находились около 600 украинских военных, среди них — десятки раненых. Об этом сообщила вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Фото: Associated Press

Канализационная вода смешивается с питьевой: ВОЗ предупредила о холере в Мариуполе

В Мариуполе из-за разрушенной системы водоснабжения возможно распространение инфекционных заболеваний, в частности, холеры. Водоснабжение в Мариуполе частично восстановлено, но многие трубопроводы разрушены. Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан.

"На месте с оружием в руках": Белецкий призвал не комментировать ход эвакуации бойцов из "Азовстали"

Основатель полка "Азов", лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий заявил, что контактирует с украинскими защитниками мариупольского завода "Азовсталь". Политик призвал не комментировать ход эвакуации бойцов. Билецкий заверил, что у бойцов полка "Азов" все хорошо, и они находятся "на месте с оружием в руках".

Фото: Associated Press

Следком России заявил, что допросит украинских военных из "Азовстали"

Российские следователи собрались проверять украинских защитников Мариуполя на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям. Об этом говорится в заявлении Следственного РФ.

"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, которые находились на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе", – говорится в сообщении российского ведомства.

Из Мариуполя выехало минимум семь автобусов с украинскими бойцами

С территории "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали еще несколько автобусов с украинскими бойцами. С завода выехало минимум семь автобусов. Как сообщается, украинских защитников вывезли на подконтрольную России территорию. Эвакуировали их в сопровождении с военной техникой оккупантов.

Фото: Associated Press

Генпрокуратура России требует признать полк "Азов" террористической организацией

Генеральная прокуратура России подала в Верховный суд запрос на внесение украинского полка "Азов" в список террористических организаций. Иск по полку "Азов" суд рассмотрит в конце мая. Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Стало известно, почему оккупанты не допускают мариупольцев к разборке завалов Драмтеатра

По официальной информации самопровозглашенной "ДНР", под завалами Драматического театра в Мариуполе погибли только 12 человек. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко убежден, что минимально под завалами могло погибнуть более 300 человек, не говоря уже о реальной картине. Поэтому мариупольцы не допускают к разборке завалов.

Фото: Getty Images

В Минобороны прокомментировали эвакуацию украинских защитников из Мариуполя

“Военная деблокада в этой ситуации невозможна. Другой формулы спасения, чем та формула, которая используется сейчас, не может быть. Это был единственный выход. Мы еще раз должны вспомнить, что защитники Мариуполя: это Нацгвардия, Нацполиция, Пограничники, Вооруженные силы Украины – в том числе 36 бригада морской пехоты терробороны Мариуполя. Они свое боевое задание полностью выполнили”, — отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Свозят снаряды и актеров: Россия готовит показуху для иностранных СМИ в разрушенном Мариуполе

Российские оккупанты готовят пресс-тур к уничтоженному Мариуполю для иностранных журналистов. Целью агрессора является показать иностранным журналистам, что это якобы украинские, а не российские, военные нещадно бомбили город. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Фото: Associated Press

Оккупационные "власти" Мариуполя планируют отдать город кадыровцам — Андрющенко

Российские оккупанты, вероятно, передадут "власть" над Мариуполем кадыровцам, чтобы запугивать и подавлять сопротивление украинцев. В Мариуполе прошла рабочая встреча с участием оккупационной администрации. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, в Сети появились фото героических украинских военнослужащих после эвакуации с завода "Азовсталь". Фото сделано в автобусе, вероятно во время дороги в колонию Оленевки, которую контролируют боевики так называемой "ДНР".

Бойцы Мариуполя: герой, сделавший фотографии раненых на заводе "Азовсталь"

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