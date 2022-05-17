Генпрокуратура России требует признать полк "Азов" террористической организацией

Генеральная прокуратура России подала в Верховный суд запрос на внесение украинского полка "Азов" в список террористических организаций.

Иск по полку "Азов" суд рассмотрю в конце мая.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Минюст России информирует, что административное дело о признании "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда РФ", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подготовить запрет на обмен бойцов полка "Азов", выходящих из "Азовстали" в Мариуполе. Заметим, что по договоренностям, украинских бойцов 16 мая начали вывозить на территорию "ЛДНР".

Это заявление советница министра обороны Украины Анна Маляр назвала "политическим" и "рассчитанным на внутреннюю пропаганду".

"Наш план – сохранить им жизнь, а затем свободу", - Резников об эвакуации из "Азовстали"

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