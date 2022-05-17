Генпрокуратура Росії вимагає визнати полк "Азов" терористичною організацією

Генеральна прокуратура Росії подала до Верховного суду запит на внесення українського полку "Азов" до списку терористичних організацій.

Позов щодо полку "Азов" суд розгляну наприкінці травня.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Мін'юст Росії інформує, що адміністративна справа щодо визнання "Азову" терористичною організацією і заборону його діяльності на території Російської Федерації призначено до судового розгляду на 26 травня в будівлі Верховного суду РФ", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, раніше спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін доручив підготувати заборону на обмін бійців полку "Азов", які виходять з "Азовсталі" в Маріуполі. Зауважимо, що за домовленостями, українських бійців 16 травняпочали вивозити на територію "ЛДНР".

Цю заяву радниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала "політичною" і такою, що "розрахована на внутрішню пропаганду".

"Наш план – зберегти їм життя, а потім свободу", - Резніков про евакуацію з "Азовсталі"

Читайте також: