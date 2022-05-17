Оккупационные "власти" Мариуполя планируют отдать город кадыровцам — Андрющенко

Российские оккупанты, вероятно, передадут "власть" над Мариуполем кадыровцам, чтобы запугивать и подавлять сопротивление украинцев.

В Мариуполе прошла рабочая встреча с участием оккупационной администрации.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Становятся понемногу понятными части пазла, что оккупанты планируют делать с Мариуполем и кто будет условным "куратором восстановления" и подавление сопротивления. Планируется отдать город "кадыровцам". С портом и правом мародерства", — написал Андрющенко.

По словам советника мэра, зафиксировано частичное подтверждение этой информации. Андрющенко отметил, что 17 мая в Мариуполе впервые прошла рабочая встреча с участием оккупационной администрации: депутата госдумы РФ Саблина, Адама Делимханова и Ахмеда Долгаева. Сообщается, что эти личности являются фактическими членами политической власти Чечни.

Напомним, российские войска разрушили Мариуполь Донецкой области. Город находился в блокаде армии РФ с начала марта. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за время войны в Мариуполе погибли от 20 до 22 тысяч человек. Украинским властям удалось верифицировать 33 тысячи человек, которых российские оккупанты принудительно вывезли из Мариуполя на оккупированную территорию Донбасса или в РФ. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что инфраструктура города в результате боев повреждена на 90%.

Европа начала сравнивать Мариуполь с уничтоженным россиянами Алеппо

Читайте также: