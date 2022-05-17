Окупаційна "влада" Маріуполя планує віддати місто кадирівцям - Андрющенко

Російські окупанти, ймовірно, передадуть "владу" над Маріуполем кадирівцям, щоб залякувати та придушувати спротив українців.

У Маріуполі відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації.

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Стають потрохи зрозумілими частини пазлу, що окупанти планують робити з Маріуполем та хто буде умовним "куратором відновлення". Наші джерела з оточення Іващенка повідомляли, про "шефство" від Чечні. Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та націоналістичним. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто "кадирівцям". З портом та правом мародерства", — написав Андрющенко.

За словами радника мера, наразі зафіксовано часткове підтвердження цій інформації. Андрющенко зазначив, що 17 травня в Маріуполі вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації: депутата держдуми РФ Сабліна, Адама Делімханова та Ахмеда Долгаєва. Повідомляється, що ці особи є фактичними членами політичної влади Чечні.

Нагадаємо, російські війська зруйнували Маріуполь Донецької області. Місто перебувало в блокаді армії РФ із початку березня. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за час війни у Маріуполі загинули від 20 до 22 тисяч людей. Українській владі вдалось верифікувати 33 тисячі людей, яких російські окупанти примусово вивезли з Маріуполя на окуповану територію Донеччини або у РФ. Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що інфраструктура міста внаслідок боїв пошкоджена на 90%.

Європа почала порівнювати Маріуполь зі знищеним росіянами Алеппо

Читайте також: