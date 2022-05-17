Из Мариуполя выехало минимум семь автобусов с украинскими бойцами — СМИ

С территории "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали еще несколько автобусов с украинскими бойцами. С завода выехало минимум семь автобусов.
Об этом пишет издание BBC Украина.
Как сообщается, украинских защитников вывезли на подконтрольную России территорию. Эвакуировали их в сопровождении с военной техникой оккупантов.
Напомним, что по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, военная деблокада в этой ситуации была невозможна.
“Операция по спасению бойцов продолжается. Эта тема очень чувствительна. Это значит, что мы не можем распространять детали, поскольку любая информация может нанести ущерб этому процессу”, — подчеркнула Анна Маляр.
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