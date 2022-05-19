Оккупанты объявили о планах уничтожить "Азовсталь" — ISW

Российские оккупационные власти объявили о планах уничтожить металлургический завод "Азовсталь" и превратить Мариуполь в город-курорт.

Таким образом, Россия не будет иметь тех экономических выгод, которые она надеялась получить, захватив город.

Об этом идет речь в аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупационные власти хотят уравнять "Азовсталь" с землей после того, как захватит завод.

"Объявленный план превращения Мариуполя в центр туризма и отдыха свидетельствует о вреде, нанесенном российскими войсками разрушениям Мариуполя", — пишут в ISW.

Кроме того, российские войска продолжают наносить артиллерийские и воздушные удары по металлургическому комбинату "Азовсталь". Это значит, что остатки украинских сил все еще находятся на заводе, несмотря на эвакуацию военнослужащих в последние дни.

Металлургический завод "Азовсталь" был основным элементом экономики Мариуполя до войны из-за уникальной функции металлургического комплекса полного цикла. Было 10 000 рабочих мест, связанных с производством на заводе, миллиарды долларов генерируемых им валютных поступлений и налогов отмечают в Институте.

Ранее стало известно, что в Мариуполе основной контроль над городом осуществляют "волонтеры" из России. Именно они контролируют гуманитарный процесс: от раздачи гражданам необходимого до проведения фильтрационных процедур.

53 тяжелораненых украинских военных покинули территорию завода "Азовсталь"

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