Украина может вернуть оккупированные Донбасс и Крым – НАТО

В НАТО не ожидают серьезных изменений на украинско-российском фронте в ближайшие недели, однако считают, что Украина сможет вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного чиновника Альянса, осведомленного с данными разведки.

"Я думаю, что мы на время будем в тупике", — сказал он, комментируя ближайшее развитие событий на войне России против Украины.

"Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, то я думаю, это реально", — сказал он о возвращении оккупированных территорий.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что итогом войны для Украины должно стать освобождение оккупированных территорий и получение репараций от России.

Ранее военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что Путин фактически признал, что Крым – это Украина. И что Россия претендует на украинские территории.

"Мы помним о Крыме" – обращение Владимира Зеленского за 18 мая

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