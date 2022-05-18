Украинские врачи получили бесплатный доступ к платформе UpToDate

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Напомним, ранее Минздрав перечислил препараты, которые будут применяться для борьбы с COVID-19 в больницах.
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