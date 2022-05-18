Украинские врачи получили бесплатный доступ к платформе UpToDate

Это ведущий глобальный клинический ресурс доказательной медицины.

UpToDate – клиническая полнотекстовая база, содержащая полные описания состояний болезней и методы их лечения.

Платформа полезна как для врачей и ученых, так и для пациентов, сообщили в Минздраве.

Обзоры UpToDate готовят, рецензируют и постоянно обновляют более 7 100 авторов, среди которых ведущие профессора клинической и экспериментальной медицины.

Доступ к регистрации и пользованию можно получить через сайт Центра общественного здоровья Украины по ссылке.

Напомним, ранее Минздрав перечислил препараты, которые будут применяться для борьбы с COVID-19 в больницах.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.