Австрия лишила "Газпром" доступа к крупнейшему хранилищу газа в Европе

Правительство Австрии решило лишить "Газпром" доступа к газохранилищу в Хайдахе, пригороде Зальцбурга.

Этот шаг мотивирован желанием австрийских властей сократить зависимость от поставок природного газа из России. "Хайдах" – крупнейшее газохранилище в Австрии и второе в Центральной Европе.

Об этом сообщает издание DW.

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Хранилище в пригороде Зальцбурга используется для газоснабжения Германии, но играет стратегически важную роль и для Австрии, поскольку до сих пор часть газа из ПХГ в Хайдахе Германия перекачивала обратно в австрийские земли — Тироль и Форарльберг.

Кроме того, австрийские власти так пытаются решить вопрос недостаточной заполненности этого хранилища. Его часть используется дочерней компанией российского холдинга Gazprom Germania, регулярно пополняющей объект газом, тогда как вторая часть, которую использует дочерняя компания "Газпрома" GSA, остается пустой.

"Если "Газпром" не пополняет запасы, то доступ получат другие, это вполне оправдано", — заявила министер по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леонора Гевесслер во время заседания в Вене.

Ранее австрийский канцлер сообщил, что в его стране не будут выполнять условие Путина по уплате за российский газ рублями.

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