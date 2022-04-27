Австрия продолжит оплачивать поставки газа из РФ в евро – канцлер

Австрия продолжит оплачивать поставки газа из РФ в евро – канцлер

Австрийская компания не будет выполнять условие Путина про оплату за российский газ рублями.

Австрийская компания OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро.

Об этом канцлер Австрии Карл Негаммер написал в Twitter.

"Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС", — подчеркнул он.

Bevor her Fake News der russischen Propaganda weiter verbreitet werden. Die OMV bezahlt Gaslieferungen aus Russland selbstverständlich weiterhin в Евро. Österreich hält sich auf Punkt und Beistrich an die gemeinsam beschlossenen EU-Sanktionen. — Karl Nehammer (@karlnehammer) 27 апреля 2022

Президент страны-агрессорки Владимир Путин попросил правительство дать "Газпрому" поручение по переводу контрактов с европейскими странами в рубли.

Еврокомиссия предупредила членов ЕС – покупать российский газ за рубли – нарушение санкций.

Напомним, "Газпром" остановил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить в рублях.

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