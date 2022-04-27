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Австрія продовжить сплачувати за постачання газу з РФ у євро - канцлер

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Австрія продовжить сплачувати за постачання газу з РФ у євро - канцлер

Офіс Президента України

Австрійська компанія не виконуватиме умову Путіна щодо сплати за російський газ рублями.

Австрійська компанія OMV продовжить сплачувати за постачання газу з Росії у євро. 

Про це канцлер Австрії Карл Негаммер написав у Twitter.

"Звісно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії у євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС", - наголосив він.

Президент країни-агресорки Володимир Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі.

Єврокомісія попередила членів ЄС – купувати російський газ за рублі – порушення санкцій.

Нагадаємо, "Газпром" зупинив поставки газу до Польщі та Болгарії через відмову сплачувати в рублях.

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