Австрія продовжить сплачувати за постачання газу з РФ у євро - канцлер

Австрія продовжить сплачувати за постачання газу з РФ у євро - канцлер

Австрійська компанія не виконуватиме умову Путіна щодо сплати за російський газ рублями.

Австрійська компанія OMV продовжить сплачувати за постачання газу з Росії у євро.

Про це канцлер Австрії Карл Негаммер написав у Twitter.

"Звісно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії у євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС", - наголосив він.

Bevor hier Fake News der russischen Propaganda weiter verbreitet werden. Die OMV bezahlt Gaslieferungen aus Russland selbstverständlich weiterhin in Euro. Österreich hält sich auf Punkt und Beistrich an die gemeinsam beschlossenen EU-Sanktionen. — Karl Nehammer (@karlnehammer) April 27, 2022

Президент країни-агресорки Володимир Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі.

Єврокомісія попередила членів ЄС – купувати російський газ за рублі – порушення санкцій.

Нагадаємо, "Газпром" зупинив поставки газу до Польщі та Болгарії через відмову сплачувати в рублях.

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