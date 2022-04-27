Чи можуть звільнити з роботи під час дії воєнного стану

Читайте в матеріалі ТСН.ua пояснення адвокатки Інни Мірошниченко на тему: чи можуть звільнити з роботи під час війни.

Адвокатка Інна Мірошниченко для каналу "Україна" дала інтерв'ю, розповівши, що потрібно знати про трудовий кодекс під час дії воєнного стану.

За словами адвокатки, роботодавець не має права звільнити працівника навіть, якщо той виїхав за межі країни і не виходить на роботу. Звільняють лише за прогул - відсутність на робочому місці без поважної причини. Але вимушений виїзд до іншої країни через війну, евакуація з регіону, де ведуться бойові дії чи неможливість дістатися до місця роботи належать до поважних причин.

Однак, в такому разі людина може отримати від компанії лист-роз'яснення (і це законно) про те, що вона не буде отримувати заробітну плату за той період, поки не буде з'являтися на роботі. Але щойно працівник знову прийде на роботу, то буде отримувати таку ж заробітну плату, яка в нього була до цього.

Як пояснила Інна Мірошниченко компанія також може змінювати певні умови. Якщо роботодавець змінює умови праці чи хоче вас скоротити, то він повинен про це повідомити за два місяці. Працівник тоді підписує документ, який засвідчує ознайомлення з новими умовами праці та їх приймання. Наразі багато хто цього не робить, а просто повідомляє в усній формі, що більше не може сплачувати заробітну плату тощо.

Що робити, якщо вас звільняють з роботи під час війни

Також читайте Відповіді на найпопулярніші запитання про трудові відносини під час воєнного стану

Адвокатка радить в такому разі все фіксувати, адже це незаконно і ви зможете відновити свої права, коли закінчиться війна і почне знову працювати судова система. Також потрібно пам'ятати, якщо ви хочете працювати, а роботодавець вас звільняє, то він повинен виплатити заробітну плату в повному обсязі за період вимушеного прогулу.

Не варто підписувати жодних документів, бо дуже часто сьогодні роботодавці просто викликають працівників до себе і говорять їм, що у компанії немає грошей, а тому потрібно підписати декілька паперів, серед яких і заява на звільнення за власним бажанням. На це потрібно відповісти, що ви хочете рухатися в законному руслі і не підпишете документа.