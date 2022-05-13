Канцлер Австрии собирается объявить Москве "газовый ультиматум"

Глава австрийского правительства грозится отобрать у российского "Газпрома" пустующие подземные хранилища.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что правительство рассмотрит возможность отобрать у российского "Газпрома" подземное хранилище природного газа, если поставщик не будет его заполнять.

Об этом он заявил в интервью австрийской газете Kronen Zeitung.

Речь идет о подземном газовом хранилище близ города Гайдах в земле Зальцбург, которое является третьим по величине хранилищем газа в Центральной Европе.

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"Если российский "Газпром" не заполнит наши самые большие хранилища газа, то мы у него их заберем для других поставщиков", – предупредил Нехаммер.

В настоящее время хранилище, способное вместить 2,4 млрд кубических метров газа, принадлежит "Газпрому" и фактически пустует.

В интервью австрийский канцлер отметил, что он не сторонник национализации частной собственности. Однако, по его словам, власти Австрии "на законодательном уровне должны подготовиться к прямому вмешательству там, где это необходимо".

Напомним, ранее австрийский канцлер сообщил, что в его стране не будут выполнять условие Путина по уплате за российский газ рублями.

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