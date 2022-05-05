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Австрия предоставит Украине еще 46 млн евро на гуманитарную помощь

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Австрия предоставит Украине еще 46 млн евро на гуманитарную помощь

pixabay.com

Австрия выделит Украине дополнительно 46 млн. евро на гуманитарную помощь.

Министерство иностранных дел Австрии отмечает, что это будет самая большая выплата за всю историю фонда ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Австрии.

"Федеральное правительство предоставляет еще почти 46 миллионов средств из Фонда внешней катастрофы Министерства иностранных дел (AKF). Бюджет на гуманитарную помощь впервые в этом году превысил отметку в 100 миллионов евро. Это самая большая выплата за всю историю", — говорится в сообщении.

Кроме того, канцлер австрии Карл Нехаммер подчеркнул, что с начала войны страна уже предоставила Украине целый ряд экстренной помощи, в том числе 17,5 миллионов евро, кареты скорой помощи, шлемы, бронежилеты и топливо.

"По меньшей мере, 15 млн евро из суммы для Украины запланированы на гуманитарную помощь женщинам и детям, 5 млн — для организаций, которые помогают принимать украинцев в Молдове", — отметил канцлер.

Напомним, Финляндия передаст Украине дополнительное военное вооружение. В четверг, 5 мая, президент Финляндии Саули Ниинисте принял соответствующее решение.

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