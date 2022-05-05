Лукашенко посоветовал Западу спать спокойно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на то, что с территории его страны летели в Украину российские истребители, отмечает — он противник войны.

По его словам, "развязывать войнушку на Западе абсолютно не в пользу Беларуси". Мол, его страна "никому не угрожает и угрожать не собирается".

Об этом Лукашенко заявил в интервью информационному агентству Associated Press.

"Мы проводим все мероприятия на нашей территории. Не будем это делать (угрожать – Ред). Более того, да и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому разрешать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе совершенно не на пользу белорусскому государству. Поэтому пусть Запад спит спокойно", — сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко сказал, что чувствует – война России против Украины пошла не по плану. Мол, не думал, что подобная "операция" затянется таким образом.

Как сообщалось, в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Белорусские войска в рамках сезонных норм проводят обучение. На этом фоне государство-оккупант Российская Федерация попытается раздуть угрозу для Украины, сообщает Министерство обороны Великобритании.

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