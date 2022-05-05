Суд Испании отпустил Шария на свободу под подписку о невыезде

Суд Испании отпустил Шария на свободу под подписку о невыезде

Испанский суд 5 мая отпустил из-под стражи пророссийского блоггера Анатолия Шария под подписку о невыезде. У него забрали паспорт и обязали являться в суд каждые 15 дней.

По информации испанских СМИ, 5 мая Шарий перешел в распоряжение Национального высокого суда Испании с помощью адвоката, который защищает обвиняемого в сепаратизме Карлеса Пучдемона – Гонсало Бойе.

Об этом пишет испанское издание El Pais.

"Председатель Центрального инструктивного суда №4 Хосе Луис Калама, взявший на себя ответственность за исполнение служебных обязанностей, временно освободил его (Шария – ред.) с обязательством каждые 15 дней являться в суд. У него также изъяли паспорт и ему запретили выезжать за пределы страны", – говорится в сообщении.

Калама согласился на эти меры по требованию прокуратуры, отказавшейся от ходатайства о тюрьме, считая, что нет риска побега Шария из-за корней задержанного в Испании, где он живет уже семь лет.

Теперь Украина имеет 40 дней для подачи запроса об экстрадиции блоггера.

Прокуратура Испании проверит преступления, в которых обвиняют Шария, и факты, на которых они основываются, чтобы определить, поддерживает ли она выдачу или нет. Решение примет суд.

Напомним, утром 5 мая СБУ сообщила о задержании Шария в результате многоуровневой спецоперации во взаимодействии с международными правоохранительными органами. Блоггеру инкриминируют государственную измену и дискриминацию. По данным следствия, Шарий своими видео действовал в ущерб национальной безопасности Украины.

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