Анатолия Шария задержали в Испании — СБУ

В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.

Об этом 5 апреля сообщили в СБУ.

Известно, что правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая 2022 года.

"Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей. Это задержание — очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо", — говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Напомним, СБУ подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 – Государственная измена

ст. 161 — Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году ему объявили о подозрении.

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