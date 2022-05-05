Анатолія Шарія затримали в Іспанії - СБУ

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.
Про це 5 квітня повідомили в СБУ.
Відомо, що правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня 2022 року.
"Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців. Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ підозрює Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 - Державна зрада
- ст. 161 - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
На переконання слідчих СБУ, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.
Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. Минулого року йому було оголошено про підозру.
Раніше в Україні заблокували соцмережі пропагандиста Шарія і його дружини.
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