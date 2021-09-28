СБУ оголосила про підозру ще трьом причетним до "партії Шарія"

СБУ оголосила про підозру ще трьом причетним до "партії Шарія"

Наразі до суду направляються матеріали, необхідні для обрання всім чотирьом підозрюваним запобіжного заходу.

Служба безпеки України продовжує викриття осіб, причетних до протиправної діяльності, пов’язаної із реєстрацією політичної партії "Партія Шарія".

Про це у вівторок, 28 вересня, повідомляє пресцентр СБУ.

"Наразі ще трьом особам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у СБУ є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія" та до фальшування протоколів засідань цієї "політичної сили" задля обрання "потрібних керівників партії".

СБУ продовжує слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.

Нагадаємо:

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць “Партії Шарія” — політичної сили проросійського відеоблогера Анатолія Шарія, якого звинувачують у державній зраді. Для перереєстрації партії з такою назвою однофамільцеві проросійського пропагандиста заплатили 500 доларів.

— політичної сили проросійського відеоблогера Анатолія Шарія, якого звинувачують у державній зраді. Для перереєстрації партії з такою назвою однофамільцеві проросійського пропагандиста заплатили 500 доларів. Для заборони діяльності "Партії Шарія" в Україні Міністерство юстиції звернулося до суду.

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