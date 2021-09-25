Керівницю "партії Шарія" звинуватили у підробці документів

Для перереєстрації партії з такою назвою однофамільцеві проросійського пропагандиста заплатили 500 доларів.

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць “Партії Шарія” — політичної сили проросійського відеоблогера Анатолія Шарія, якого звинувачують у державній зраді.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У спецслужбі заявили, що мають аргументовані докази причетності підозрюваної до підробки документів про перереєстрацію політичної партії “Об’єднана Україна” у політичну партію “Партія Шарія”. Їй також інкримінують підроблення протоколів засідань цієї “політичної сили”, щоб обрати потрібних керівників партії.

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У СБУ нагадали, що однофамілець проросійського пропагандиста Віктор Шарій, на якого зареєстровано “Партію Шарія”, заявив, що не має жодного стосунку до діяльності цієї “політичної сили” і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. За це він заробив грошову винагороду у розмірі $500.

Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).

Нагадаємо, раніше для заборони діяльності "Партії Шарія" в Україні Міністерство юстиції звернулося до суду.

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