Керівницю "партії Шарія" звинуватили у підробці документів

Для перереєстрації партії з такою назвою однофамільцеві проросійського пропагандиста заплатили 500 доларів.
Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць “Партії Шарія” — політичної сили проросійського відеоблогера Анатолія Шарія, якого звинувачують у державній зраді.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У спецслужбі заявили, що мають аргументовані докази причетності підозрюваної до підробки документів про перереєстрацію політичної партії “Об’єднана Україна” у політичну партію “Партія Шарія”. Їй також інкримінують підроблення протоколів засідань цієї “політичної сили”, щоб обрати потрібних керівників партії.
У СБУ нагадали, що однофамілець проросійського пропагандиста Віктор Шарій, на якого зареєстровано “Партію Шарія”, заявив, що не має жодного стосунку до діяльності цієї “політичної сили” і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. За це він заробив грошову винагороду у розмірі $500.
Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).
Нагадаємо, раніше для заборони діяльності "Партії Шарія" в Україні Міністерство юстиції звернулося до суду.