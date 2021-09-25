Руководительницу "партии Шария" обвинили в подделке документов

Для перерегистрации партии с таким названием однофамильцу пророссийского пропагандиста заплатили 500 долларов.

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария" — политической силы пророссийского видеоблоггер Анатолия Шария, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе заявили, что имеют аргументированные доказательства причастности подозреваемой к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Ей также инкриминируют подделку протоколов заседаний этой "политической силы", чтобы выбрать нужных руководителей партии.

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В СБУ напомнили, что однофамилец пророссийского пропагандиста Виктор Шарий, на которого зарегистрирована "Партия Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности этой "политической силы" и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. За это он заработал денежное вознаграждение в размере $ 500.

Подозрение объявлено по ч.2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

Напомним, ранее для запрета деятельности "Партии Шария" в Украине Министерство юстиции обратилось в суд.

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