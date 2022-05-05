Зеленский и Штайнмайер провели разговор: о чем договорились президенты

Зеленский и Штайнмайер провели разговор: о чем договорились президенты

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Руководитель ОП, комментируя эти переговоры, отметил, что России не удалось расколоть Европу в поддержке Украины, на что так надеялся Кремль.

Об этом Ермак написал на своей странице в Telegram.

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"Разговор Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером действительно состоялся сегодня. Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины — бесполезна", — отметил Ермак.

Пока официального заявления со стороны Германии относительно разговора с украинским президентом нет.

Как сообщил заместитель редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер на своей странице в Twitter, "стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве".

БРЕКАНИЕ: Phone call между Steinmeier and @ZelenskyyUa — его spokesperson of Ukrainian President told @BILD „Седовались укрепить, чтобы занять за фокус на будущей cooperation.“ — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) May 5, 2022

Напомним, перед этим президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил готовность лично поговорить с Владимиром Зеленским. Также германский президент пообещал дальнейшую помощь Германии Украине.

Стоит отметить, что ранее Зеленский отказался принять в Киеве президента Германии Штайнмайера. Такое решение он пояснил, что у Штайнмайера "тесные связи с Россией".

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