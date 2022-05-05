Польша поможет укрепить обороноспособность Украины - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и его польский коллега Матеуш Моравецкий заключили меморандум об укреплении обороноспособности Украины.

Также руководители правительств обсудили увеличение экспорта украинского зерна.

Об этом в социальных сетях сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль поблагодарил Моравецкого за предоставление Украине финансовой и военной поддержки. Глава украинского Кабмина предложил Польшу ввести "зеленые коридоры" на общей границе для экспорта зерна.

"Среди основных вопросов нашей встречи — усиление санкций против россии и конфискация замороженных российских активов. В будущем это должно стать новой моделью мировой безопасности, чтобы агрессор знал, что все его активы будут конфискованы и переданы пострадавшей стране. Должны реализовать это вместе", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. Судно "Матрос Позинич" загрузило 27 тыс. тонн украденного в Украине зерна и направлялось в порт в Александрии.

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