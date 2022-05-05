Польща допоможе зміцнити обороноздатність України - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та його польський колега Матеуш Моравецький уклали меморандум про зміцнення обороноздатності України.

Також керівники урядів обговорили збільшення експорту українського зерна.

Про це у соціальних мережах повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль подякував Моравецькому за надання Україні фінансової та військової підтримки. Очільник українського Кабміну запропонував Польщі запровадити "зелені коридори" на спільному кордоні для експорту зерна.

"Серед основних питань нашої зустрічі — посилення санкцій проти росії та конфіскація заморожених російських активів. У майбутньому це має стати новою моделлю світової безпеки, аби агресор знав, що всі його активи будуть конфісковані та передані постраждалій країні. Маємо реалізувати це разом", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Росія намагалась продати Єгипту вкрадене в Україні зерно. Судно "Матрос Позинич" завантажило 27 тис. тонн вкраденого в Україні зерна та прямувало до порту в Александрії.

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