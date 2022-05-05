Арестович озвучив, коли українці зможуть піти в контрнаступ

Україні доведеться накопичити достатню кількість озброєння, щоб почати контрнаступальні дії, а для цього знадобиться ще щонайменше місяць.

Такі прогнози в ефірі "Єдиного марафону" озвучив радник керівника ОП Олексій Арестович.

«Контрнаступ можливий за накопичення великої кількості зброї від західних партнерів, якої вистачить хоча б на декілька бригад. Які будуть злагоджені, навчені, узгоджені, а після того можна наступати», - зазначив Арестович.

Про терміни, які припускає він, це можливо, це це не раніше другої половини червня, чи навіть у липні.

Адже він зазначив, що зброя, яка має спинити ворога надійде до України наприкінці травня, а вже в достатній кількості наступальна зброя з’явиться значно пізніше і це лише за дуже сприятливих умов.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі і розповів йому про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

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