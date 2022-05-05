У Житомирі з площі Перемоги демонтували танк (відео)

У четвер, 5 травня, у Житомирі з майдану Перемоги демонтували радянський танк.

"Танк-переможець" Т-34-85, як його називають житомиряни, перенесли до монументу Вічної слави. У сквері його прилаштують на спеціально підготовлений бетонний постамент.

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Танк переїхав! Так, робили це тихо. Зранку. Це потрібно було для безпеки. Скупчення не на часі", - наголосив він.

За словами міського голови, щороку біля монументу 8 Травня будуть вшановувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні Сухомлин наголосив, що назву Площі Перемоги змінювати не будуть. Крім того, після закінчення війни її капітально відремонтують.

"Ця назва символізуватиме перемогу над нацизмом у Другій світовій та над рашизмом у сучасній російсько-українській війні. Забувати історію не можна. Але робити, як в рф, фетиші з радянських пам’ятників та називати перемогу в Другій світовій, де загинули мільйони, святом - цинічно", - йдеться у дописі житомирського мера.

До слова, рішення про переміщення пам’ятника ухвалили 28 квітня на тлі війни Росії проти України. Танк встановили на честь 20-ї річниці Перемоги над німецькими військами у Другій світовій війні та звільнення Житомира від окупації.

Як повідомлялося, у Бердичеві Житомирської області демонтували обеліск учасникам громадянської війни, розташований біля Центрального універмагу. Слід зауважити, що через війну, яку розпочала Росія, голова військової адміністрації Віталій Бунечко вніс зміни до свого розпорядження про "декомунізацію".

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