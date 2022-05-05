В Житомире с площади Победы демонтировали танк (видео)

В четверг, 5 мая, в Житомире с площади Победы был демонтирован советский танк.

"Танк-победитель" Т-34-85, как его называют житомиряне, перенесли в монумент Вечной славы. В сквере его приделают на специально подготовленный бетонный постамент.

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

"Танк переехал! Да, делали это тихо. Утром. Это нужно было для безопасности. Скопление не ко времени", — подчеркнул он.

По словам городского головы, ежегодно у монумента 8 Мая будут чтить память погибших во Второй мировой войне Сухомлин отметил, что название Площади Победы менять не будут. Кроме того, после окончания войны ее капитально отремонтируют.

"Это название будет символизировать победу над нацизмом во Второй мировой и над рашизмом в современной российско-украинской войне. Забывать историю нельзя. Но делать, как в России, фетиши из советских памятников и называть победу во Второй мировой, где погибли миллионы, праздником — цинично", — говорится в сообщении житомирского мэра.

К слову, решение о перемещении памятника было принято 28 апреля на фоне войны России против Украины. Танк установили в честь 20-летия Победы над немецкими войсками во Второй мировой войне и освобождения Житомира от оккупации.

Как сообщалось, в Бердичеве Житомирской области демонтировали обелиск участникам гражданской войны , расположенный возле Центрального универмага. Следует заметить, что из-за войны, которую начала Россия, глава военной администрации Виталий Бунечко внес изменения в свое распоряжение о "декоммунизации".

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