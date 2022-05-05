Украинских беженцев обманывают по дороге в ЕС: как не стать целью мошенников

5,5 миллионов украинцев покинули страну и нашли убежище за границей.

Однако у некоторых наших соотечественников возникают проблемы на чужбине, а у некоторых – во время дороги, как у героя нашего следующего сюжета в рамках кампании по информированию населения Украины о безопасной внутренней миграции, чтобы повысить осведомленность граждан, спасающихся от войны.

24-летний Иван из Киевской области встретил на своем пути недобросовестного перевозчика. Как юноша решил проблему и куда можно обращаться, когда у вас возникают какие-то вопросы – смотрите в сюжете.

«У меня диагностирован сахарный диабет, из-за которого я не могу пойти в Вооруженные силы Украины или в территориальную оборону. Когда уже враг был на подходе к Киевской области, я решил уезжать за границу», – вспоминает мужчина.

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Он решил ехать в Швейцарию, потому что слышал, что в этой стране предусмотрен бесплатный курс лечения для диабетиков. Перевозчика нашел по объявлению в интернете. В Швейцарию обещали отвезти за 100 евро.

«Но когда я уже списался с перевозчиком, он сказал, что стоит 280 евро, а на мой вопрос по билетам, каким-то документам, чекам он сказал – не волнуйтесь, все будет хорошо, а еще за дополнительные 140 евро я очень быстро пересеку границу», – рассказал Иван.

Да еще и разрешение от правительства Швейцарии имеют – сказал водитель. Но цена кусалась – 420 евро для парня большие деньги. Аванс должен был заплатить заранее на частную карту перевозчика.

«Я тогда пошел в миграционную службу, чтобы продлить свой загранпаспорт, и увидел там номер горячей линии. Я не знаю, что тогда меня подвигло, и я решил набрать. Мне просто не хватало какой-либо поддержки. Когда я набрал, девочка по горячей линии сказала мне, что это очень опасно», — сказал украинец.

А еще на горячей 527 ему объяснили, что никакого разрешения на перевозку от правительства Швейцарии не существует.

Ирина Мидловец – специалист программы помощи и защиты уязвимым мигрантам в представительстве международной организации по миграции в Украине. По ее словам, наиболее безопасно покупать билеты официально и так доезжать до своего места назначения, но есть и множество волонтеров, которые искренне хотят помочь.

«Очень важно при пересечении границы идти в официальные структуры, которые находятся здесь же, то есть когда вы пересекаете границу – обычно есть волонтеры, у которых есть знаки, у которых есть соответствующее визибилити, эти, скажем, перемещения – они организованы, они ведут список людей, которые им помогают, это не просто женщина или мужчина, которая хочет вас подвезти», — добавила Ирина Мидловец.

Частный транспорт никем не контролируется. Вас могут завезти куда угодно и сделать с вами все, что вздумается. Однако, если вы все же решились сесть в частный автомобиль: «Обязательно сфотографируйте номера машины, обязательно перешлите эти номера тем людям, с которыми вы поддерживаете связь, спросите, куда именно вы едете, когда вы сели в машину, сразу в гугл мепс поставьте свою геолокацию и следите, чтобы вы ехали хотя бы в том направлении», – советуют специалисты.

Если вы чувствуете опасность, не провоцируйте водителей и не показывайте, что вы все понимаете. Сразу сообщайте своим родным, что вы в конкретной машине и вам угрожает опасность.

#StandWithUkraine, #stoptrafficking, #527прежде всего