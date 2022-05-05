Арестович озвучил, когда украинцы смогут пойти в контрнаступление

Украине придется накопить достаточное количество вооружения, чтобы начать контрнаступательные действия, а для этого понадобится еще минимум месяц.

Такие прогнозы в эфире "Единого марафона" озвучил советник руководителя ОП Алексей Арестович.

«Контрнаступление возможно при накоплении большого количества оружия от западных партнеров, которого хватит хотя бы на несколько бригад. Которые будут слаженны, обучены, согласованы, а после этого можно наступать», — отметил Арестович.

О сроках, которые он предполагает, это возможно, то это не раньше второй половины июня, или даже в июле.

Ведь он отметил, что оружие, которое должно остановить врага, поступит в Украину в конце мая, а уже в достаточном количестве наступательное оружие появится значительно позже и это только при очень благоприятных условиях.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и рассказал ему о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

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