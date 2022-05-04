Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно.

Судно "Матрос Позинич" загрузило 27 тыс. тонн украденного в Украине зерна и направлялось в порт в Александрии.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Судно "Матрос Позинич", входящее в подсанкционную "Объединенную судостроительную корпорацию", загрузило в оккупированном Крыму 27 тыс. тонн награбленного зерна и направлялось в Египет.

Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что украинские дипломаты помешали России доставить это зерно в Александрию.

"По нашей информации, сейчас российская сторона направила судно с зерном, украденным на юге Украины, в сторону Ливана и Сирии. МИД уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали краденый груз, если российский сухогруз зайдет в их порты", – сообщил Николенко.

В МИД отметили, что вместе с правоохранителями и международными партнерами работают для того, чтобы наказать оккупантов за хищение украинского зерна.

Напомним, российские оккупанты в Украине терроризируют фермеров, заставляя поступать в "колхозы", скупая по дешевке зерно или вообще похищая его. Эти действия захватчиков являются нарушением статей 31, 33 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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