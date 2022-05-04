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У Дніпрі пролунали вибухи

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У Дніпрі пролунали вибухи

Фото: В'ячеслав Швець

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

У Дніпрі пролунали вибухи. Ввечері 4 травня, після оголошення повітряної тривоги, у місті пролунало кілька вибухів.

За словами місцевих мешканців, після вибуху з'явився дим.

“Обстріл прямо по центру Дніпра. З укриттів не виходимо. Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації”, - повідомив міський голова Борис Філатов.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині окупанти накрили "Градом" населений пункт. Пошкоджені десятки житлових будинків.

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