Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

У Дніпрі пролунали вибухи. Ввечері 4 травня, після оголошення повітряної тривоги, у місті пролунало кілька вибухів.

За словами місцевих мешканців, після вибуху з'явився дим.

“Обстріл прямо по центру Дніпра. З укриттів не виходимо. Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації”, - повідомив міський голова Борис Філатов.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині окупанти накрили "Градом" населений пункт. Пошкоджені десятки житлових будинків.

Читайте також: